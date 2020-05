Call of Duty: Warzone – Battle Royale-Shooter auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X

Infinity Ward, die Entwickler hinter Call of Duty: Warzone, haben anklingen lassen, dass sie planen den Titel auch für die Konsolen der nächsten Generation anzupassen. Bereits am Anfang dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass Warzone deutlich länger weitergeführt werden soll, als es für Titel der Call of Duty-Reihe üblich ist. Im Folgenden erfahrt ihr mehr!

Am Montag wurde bereits ein Interview mit einem Entwickler von Infinity Ward veröffentlicht, indem bestätigt wurde, dass Warzone über einen längeren Zeitraum gepflegt werden soll. Taylor Kurosaki führte dies im Gespräch mit dem Online-Magazin GamerGen aus und bestätigte nebenbei auch gleich eine Umsetzung für die kommende Konsolen-Generation. Sobald PlayStation 5 und Xbox Series X in den Haushalten der Gamerschaft landen, sobald soll auch Warzone auf den neuen Systemen spielbar sein. Doch damit nicht genug, auch der dazu gehörige Hauptteil der Reihe, Modern Warfare, scheint für die neuen Konsolen zu erscheinen. Immerhin basieren sie auf einer sehr ähnlichen Technik und teilen sich die Infrastruktur. Insgesamt dürfte das keine große Überraschung darstellen, da ja bereits länger bekannt ist, dass die neue Generation auch alte Titel abspielen kann. Wenn die Entwickler allerdings von aktiver Unterstützung sprechen, kann man eventuell auf individuelle Anpassungen hoffen, die sich die enorme Rechenleistung zunutze machen.

I know that our plan is Warzone is going to be around for quite some time, so as soon as those new systems are out and available I’m sure we’ll support them.