The Last of Us Part II – Goldstatus erreicht

Naughty Dog hat es mit seinem neuen AAA-Titel The Last of Us Part II nicht gerade leicht. Aufgrund der Pandemie musste der Releasetermin verlegt werden und zu allem Übel kam auch noch ein riesiger Leak dazu. Höchste Zeit also für gute Nachrichten und die kamen in Form eines Instagram-Videos von Naughty Dog-Vize Neil Druckman: Das Spiel hat endlich den Goldstatus erreicht.

The Last of Us Part II wird endlich auf Discs gepresst

Im Video geht Druckman noch einmal auf alle Problematiken ein, wirkt aber sehr erleichtert als er verkündet, dass nun endlich die Discs gepresst und die Ausführdateien können in das Playstation Network eingebunden werden. Druckman gratuliert herzlich seinem Team und spricht noch einmal die Fans direkt an. Ganz gleich, was man bereits gesehen oder gehört habe, es sei nichts im Vergleich dazu, dass Spiel selbst zu spielen und zu erleben. Es wird am 19. Juni exklusiv für die PS4 erscheinen.

The Last of Us Part II - Standard Edition Der Erscheinungstermin von 'The Last Of Us - Part II' wurde vom Hersteller auf unbestimmte Zeit verschoben. Sobald wir offizielle Informationen erhalten, wird der Erscheinungstermin aktualisiert.

Quelle: Instagram