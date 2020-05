EA Play – E3-Event erhält Termin

Obwohl die E3 2020 aufgrund der aktuellen Corona-Situation von offizieller Seite ersatzlos gestrichen wurde, hält Electronic Arts weiter an der hauseigenen EA Play fest.

Pläne für die EA Play Live 2020

Trotz der E3-Absage in diesem Jahr wird Publisher Electronic Arts wie auch schon in den Jahren eine Pressekonferenz abhalten. Unter dem Namen EA Play Live 2020 soll das beliebte Community-Event erstmals in rein digitaler Form stattfinden. Als Startzeitpunkt nennt das Unternehmen Donnerstag, den 11. Juni 2020 ab 16 Uhr PT. Das entspricht Freitag, den 12. Juni 2020 ab 1 Uhr morgens deutscher Zeit.

“Electronic Arts hat heute erste Informationen zur anstehenden EA PLAY Live 2020 bekannt gegeben. Erstmalig findet das Event in rein digitaler Form statt. Bei der EA PLAY Live 2020 geht es darum, Spieler auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und ihnen die Spielereihen, die sie lieben, näher zu bringen. Während der diesjährigen, digitalen Veranstaltung wird Electronic Arts seine Spiele durch eine Live-Übertragung sowie Community-Inhalte und vieles mehr präsentieren.”

Quelle: EA