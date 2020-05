Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 19.2020

Die großen Titel halten sich diese Woche etwas zurück, das heißt aber nicht, dass wir in der Releasevorschau keine Titel für euch haben. Auf dem Indiemarkt gibt es immer etwas interessantes zu entdecken, wo für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Dies ist auch diese Woche der Fall.

Releasevorschau mit Raketen, Vögeln und Aliens

Zunächst einmal gibt es Ports, damit auch Besitzer anderer Plattformen in den Genuss bestimmter Titel kommen können. John Wick Hex kommt auf die PS4, Void Bastards erreicht die PS4 und die Switch und Spirit of the North wird auf den PC portiert. Neue Indie-Titel sind zum Beispiel Wavey the Rocket und Fledgling Heroes, welche einem ähnlichen Prinzip folgen. Celestian Tales: Realms Beyond ist ein handgezeichnetes JRPG, Fury Unleashed ein klassisches 2D-Shoot’em’Up und Enemy on Board ein 4vs2-Taktik-Action-Mix. Ihr seht also, eine Menge Abwechslung, die wir euch wie immer auch nochmal in Videoform mit Trailern präsentieren.