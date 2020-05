Ghost of Tsushima – Stylisches PS4-Theme für die Sondereditionen

Das Entwicklerstudio Sucker Punch hat ein cooles dynamisches Design zu Ghost of Tsushima vorgestellt. Zu sehen ist eine atmosphärische Pinselmalerei im japanischen Stil. Dort stellt sich ein Samurai mehreren mongolischen Kriegern entgegen, wobei sich das Szenario nach und nach aufbaut. Für eine passende Atmosphäre sorgt die düstere musikalische Untermalung. Zu erhalten ist das dynamische Design, indem ihr die Digital Deluxe Edition oder die Collector’s Edition erwirbt. Übrigens erhält jeder Vorbesteller zusätzlich ein dynamisches Design, das auf dem Cover des Games basiert.

Eigentlich sollte Ghost of Tsushima am 26. Juni 2020 erscheinen, doch mittlerweile hat Sucker Punch bekannt gegeben, dass es erst am 17. Juli 2020 veröffentlicht wird. Genaue Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt, doch es ist davon auszugehen, dass es mit dem neuen Termin von The Last of Us Part II zu tun hat. Das wurde nämlich auf den 19. Juni 2020 gesetzt. Im Juli geht es dann aber wirklich nach Japan des Jahres 1274 und ihr könnt in die Rolle von Jin Sakai schlüpfen.

#GhostOfTsushima's Digital Deluxe Edition and Collector's Edition include this samurai PS4 Dynamic Theme.

This is in addition to a Dynamic Theme based on our box art for pre-ordering any edition of the game: https://t.co/8RmOe6PUo3

See more at https://t.co/i4d6Nh3c52 🗡️ pic.twitter.com/6lh2L05CCB

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) May 1, 2020