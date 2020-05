Epic Games Store – Das sind die neuen kostenlosen Spiele

Auch diese Woche hält der Epic Games Store einige kostenlose Schätzchen für euch bereit. Bis zum 07. Mai 2020 könnt ihr euch die beiden sichern. Im Rahmen ihrer hauseigenen Promotionaktion schenken euch Epic Games jede Woche kostenlos einige Spiele, darunter viele beliebte Titel.

Die Spiele der Woche im Epic Games Store

Dieses Mal gibt es für euch unter anderem das Survival-Horror-Spiel Amnesia: The Dark Descent. In Ego-Perspektive sinkt ihr tiefer und tiefer in einen Albtraum und deckt nach und nach die Geheimnisse des verfallenen Schlosses. Das zweite Spiel im Bunde ist Clashlands, ein (sehr, sehr kurz beschrieben) Crafting-ARPG mit Fokus auf die Handlung. Das Spiel bietet allerhand Funktionen und Gimmicks, sodass man hier sehr viele Spielstunden verbringen kannt.

Quelle: Epic Games