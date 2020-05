Star Wars Battlefront – Klassiker von 2004 kann wieder online gespielt werden

Das allererste Star Wars Battlefront aus dem Jahre 2004 hat wieder einen Online-Multiplayer auf Steam. Somit können all diejenigen wieder in Online-Schlachten ziehen, denen die Neuauflagen von Battlefront nicht so sehr zugesagt haben.

Endlich Star Wars Battlefront 2004 wieder online zocken

Seit 2014 die Server von GameSpy eingestellt wurden, konnte der beliebte Shooter von 2004 nicht mehr über das Internet gespielt werden. Nun wurde in einem Post auf Steam verkündet, dass sowohl ein Online-Multiplayer als auch neue Spracheinstellungen auf französisch, italienisch, deutsch und spanisch hinzugefügt worden sind. Zudem wurden einige Probleme in den Menüs gehoben und ein Audio Support ist nun verfügbar.

https://steamcommunity.com/games/1058020/announcements/detail/2197137756082017227

Quelle: Steam