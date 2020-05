Square Enix – JRPG-Collection auf Steam für den guten Zweck verfügbar

Die aktuelle Situation lässt viel Raum für spezielle Aktionen und Angebote und so bietet Square Enix im Rahmen einer #StayHomeAndPlay Aktion ein besonderes Paket für JRPGs auf Steam an. In diesem Paket befinden sich vier Klassiker aus dem Hause des Publishers.

Das StayHomeAndPlay-Paket umfasst vier Klassiker des JRPG-Genres und kostet knappe 50 €. Enthalten sind Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Chrono Trigger und Oninaki. Insgesamt hat das Paket einen Wert von ca. 180 €. 100% der Erlöse gehen bei dieser Aktion an Hilfsorganisationen, die in diesen schweren Zeiten jeden Cent gebrauchen können. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Mai.

You can explore four uniquely rich experiences and help us support a good cause with our limited @Steam #StayHomeAndPlay JRPG bundle https://t.co/HStGK7beF3

100% of Square Enix revenue from this bundle will be donated to charities. Thank you! pic.twitter.com/YE0vYHe1Td

— Square Enix (@SquareEnix) May 1, 2020