Xbox Game Pass – Red Dead Redemption 2 bald verfügbar

Mit dem Xbox Game Pass bietet Microsoft Besitzern einer Xbox One einen vielfältigen Abo-Dienst an, welcher zahlreiche Spiele zum Download bereitstellt. Das Portfolio wird dabei regelmäßig mit neuen Titeln erweitert. In der kommenden Woche soll dabei ein echter Hochkaräter Einzug in das Programm halten.

Red Dead Redemption 2 ab Mai im Xbox Game Pass

So bestätigte der Redmonder Konzern unlängst, dass ein weiterer Titel seitens Publisher Rockstar Games ins Portfolio des Abo-Services Einzug hatten wird. Die Rede ist dabei von nichts Geringerem als der AAA-Gigant Red Dead Redemption 2. Der Open-World-Hit ist ursprünglich Ende 2018 für PlayStation 4 und Xbox One sowie mit etwas Verspätung auch für den PC veröffentlicht worden. Ab dem 7. Mai soll das Action-Adventure rund um Arthur Morgan im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Mit diesem hat Microsoft allerdings ebenfalls einen neuen Abgang zu verzeichnen. So soll Grand Theft Auto 5 zu diesem Zeitpunkt den Game Pass-Abonnenten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Quelle: Gamespot