Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2020

In unserer Releasevorschau ist diesmal sicher für jeden etwas dabei. Fans von allen möglichen Genres sollten in dieser Woche auf ihre Kosten kommen, von gelegentlichen Koop-Zockern über Actionfreunde bis hin zu Liebhabern von MMORPGs.

Releasevorschau mit ausziehen, in die Schlacht ziehen und in die eisigen Berge ziehen

Koop-Freunde freuen sich auf Moving out, einem lustigen kleinen Titel der sehr an Spiele wie Overcooked erinnert. Gears-Fans bekommen mit Gears Tactics ein Spinoff, nach dem sie zwar nicht gefragt haben, welches aber sicher überzeugen kann. Japano-Fans bekommen mit Sakura Wars neues Futter, ein Mech-Kampfspiel mit zwischenmenschlichen Aspekten und MMORPG-Fans können bei der Beta von Destiny’s Sword ein außergewöhnliches Spiel mit Fokus auf mentaler Gesundheit freuen. Und Fans vom Euro Truck Simulator sollten mal einen Blick auf SnowRunner werfen. Wie immer findet ihr diese Ankündigungen in unserem Video.