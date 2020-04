PS Plus – Laut Leak mit Dark Souls und Dying Light im Mai

Wir stehen kurz vor einem Monatswechsel und somit kommen auch wie üblich wieder neue Gerüchte auf was die kommenden PS Plus Games angeblangt. Jeden Monat beschwert Sony den Besitzern eines PS Plus Abos neue Games. Nun tauchte eine Grafik im Resetera-Forum auf, die uns die vermeintlich neuen Spiele präsentiert.

Ist die Grafik für die kommenden PS Plus Spiele echt?

Auf dem Bild was ein User dort gepostet hat, sieht man Dark Souls in der Remastered Edition und Dying Light für Playstation Plus. Woher das Bild aber genau stammt weiß der User nicht, es sei von einem Freund. Es ist nicht unüblich, dass solche Leaks über verfrühte Anzeigen im PSN ans Tageslicht kamen. Bei einer solchen Grafik sind Zweifel berechtigt, auch wenn das Bild authentisch wirkt. In Deutschland wäre die Freude ohnehin nur bedingt gerechtfertigt. Dying Light ist hierzulande indiziert und daher würde man als deutscher User dieses Spiel nicht als PS Plus Titel angezeigt bekommen. Daher ist dieser Leak mit Vorsicht zu genießen. Sony kündigt erfahrungsgemäß immer relativ spät die kommenden Playstation Plus Spiele an, daher werden wir uns wahrscheinlich noch ein wenig gedulden müssen, bis wir ein offizielle Ankündigung erhalten werden. Momentan befinden sich noch Uncharted 4: A Thief’s End und Dirt Rally 2.0 im PS Plus Angebot.

Quelle: Resetera