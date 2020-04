Playstation Store – Big in Japan-Sale gestartet

Passend zu den anhaltenden Ausgangsbeschränkungen versucht Sony derzeit mit zahlreichen Sales im hauseigenen Store die Spieler an die Konsole zu fesseln. Nun dürfen auch Fans mit Vorliebe für japanische Spiele auf ihre Kosten kommen.

Resident Evil, Devil May Cry und mehr

So geht die Schnäppchenjagd auch diese Woche im PlayStation Store weiter und stellt vorrangig japanische Spiele in den Fokus. Hier stehen euch unter anderem zahlreiche Ableger der Survival-Horror-Reihe Resident Evil günstig zum Kauf bereit. Mitunter dabei das Remake Resident Evil 2 in der Deluxe Edition für nur noch 24,99 Euro. Zu diesem gesellt sich Final Fantasy XV: Royal Edition zu einem Preis von lediglich 17,49 Euro sowie Devil May Cry 5: Deluxe Edition, welches nur noch mit 24,99 Euro zu Buche schlägt. Diese und viele weitere Angebote findet ihr im PlayStation Store. Der Big in Japan-Sale läuft noch bis zum 9. Mai um 0.59 Uhr.

