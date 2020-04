Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich

Das Action-Adventure Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto hat nun endlich seinen Weg auf Nintendos Hybridkonsole gefunden!

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich. Die Portierung für Nintendos Hybridkonsole kommt neben dem Hauptspiel zudem mit sämtlichen veröffentlichten DLC-Inhalten daher. Hinzukommen die beiden Bonus-Charaktere Momoshiki sowie Kinshiki, inklusive elf neuer Kostüme. Insgesamt können Spieler also auf satte 124 Ninja-Kämpfer zurückgreifen.

“Fans stürzen sich in den Vierten Ninjaweltkrieg und erleben die Geschichte von Narutos Sohn Boruto Uzumaki zum ersten Mal auf der Nintendo Switch. In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto steht die Welt der Shinobi einer neuen Gefahr gegenüber. Während er sich für seine Ninja-Prüfung vorbereitet, wird Boruto von Momoshiki und seinem Diener Kinshiki in einen brutalen Kampf verwickelt.”