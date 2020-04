Google Stadia – Nächste Ausgabe von “Stadia Connect” für Morgen geplant

Das Video-Format “Stadia Connect” startet schon am 28. April in die nächste Runde.

Unter dem Titel “Stadia Connect” wird Google schon am morgigen 28. April eine neue Video-Präsentation abhalten. Die nächste Ausgabe des Formates wird wie üblich um 18 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal ausgestrahlt. Inhaltlich will das Unternehmen diverse neue Spiele für den hauseigenen Streaming-Dienst Google Stadia vorstellen.

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3

