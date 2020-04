Future Games Show – GamesRadar veranstaltet Livestream-Event während E3-Woche

Die E3-Woche wird in diesem Jahr aus bekannten Gründen gänzlich online stattfinden und so finden diverse Veranstalter Wege, ihre Präsentation online zu veranstalten. So werden unsere Kollegen von GamesRadar die Future Games Show veranstalten, in Livestream-Event, bei welchem viele exklusive Trailer und Ankündigungen gezeigt werden sollen.

Future Games Show nimmt noch Bewerbungen entgegen

Das 1-stündige Event soll eine Vielfalt an interessanten Spielen zeigen, von AAA-Titeln bis hin zu den ganz kleinen Indie-Spielen. Aus diesem Grund kann man sich auch noch bewerben, ein Teil der Show zu sein. Entwickler können ein Dokument ausfüllen oder sich direkt an Daniel Dawkins, den Content Director der Show, wenden. Sie wird auf allen möglichen Plattformen wie Youtube, Twitch und Twitter übertragen und wird im Juni während der ursprünglichen E3-Woche stattfinden. Diese wäre vom 9. bis zum 11. Juni veranstaltet worden.

