PC Gaming Show – Präsentation wird auch ohne E3 stattfinden

Wie so viele E3 Pressekonferenzen, die aufgrund der Coronapandemie nun als Onlinestream gezeigt werden, wurde nun auch die PC Gaming Show bestätigt. Immer wieder werden hier auch exklusive Ankündigungen getätigt, die in anderen Präsentationen gar nicht erwähnt werden. Und das soll sich auch in diesem Jahr nicht ändern.

PC Gaming Show wird im Juni gestreamt

Im Rahmen eines groß ausgelegten Tages auf Twitch wird die Show am Samstag, den 6. Juni ausgestrahlt. Man wird sich wieder auf viele exklusive PC-Ankündigungen freuen dürfen.

“Viele fantastische neue Spiele verdienen Anerkennung und darum freuen wir uns darauf, den 6. Juni zu einem Tag zu machen, an welchem die Zuschauer erfahren können, was sie als nächstes erwarten können”, sagt Evan Lathi, Chefredateur der PC Gamer und Organisator der Show.

Im vergangenen Jahr war die Präsentation besonders überzeugend und konnte sogar Streams von Nintendo und EA in den Schatten stellen. Man wolle auf dieser Qualität aufbauen.

Quelle: PC Gamer