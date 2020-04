Tim und Struppi – Comichelden bekommen ein Videospiel

Tim und Struppi oder auch Tintin kennt wahrscheinlich jeder und dieses Jahr wird das kultige Comic-Duo 35 Jahre alt. Aus diesem Anlass kündigen Publisher Microids und die für die Tintin-Marke verantwortliche Organisation Moulinsart an, dass an einem Adventure-Spiel gearbeitet wird. Bis auf kleinere Adventure-Spiele für Mobile oder ältere Retro-Titel für das SNES sind Tim und sein Hündchen bisher kaum in der Videospielbranche vertreten.

Tim und Struppi bald für PC und Konsolen

Viele Details gibt es noch nicht, aber das Spiel wird ein klassisches Adventure werden. Ihr begleitet Tim und seinen treuen Gefährten Struppi auf eine unglaubliche und spannende Reise und trefft dabei auf allerlei bekannte Charaktere aus den Comicbüchern. Entwickler und Publisher Microids ist vor allem für seine Point’n’Click-Reihe Syberia bekannt und hatte sich 2018 mit dem Asterix und Obelix XXL 2 Remaster bereits an einer europäischen Comicbuch-Reihe versucht.

