Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Neuer Trailer zeigt die deutsche Mannschaft

Bandai Namco stellt in einem neuen Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions die deutsche Junioren-Fußball-Mannschaft vor. Mit dabei sind Spieler wie Hermann Kaltz, Franz Schester, Manfred Margus, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider und Cornelius Heine – allein die Namen sind schon genial! Bereits in der Manga-Vorlage dreht sich ein Arc um die Jugend-Weltmeisterschaft. Viele der Nationalmannschaften aus dem Original werden wir wohl auch im kommenden Game zu sehen bekommen.

2020 ohne EM, aber dafür mit Captain Tsubasa

Die Fußball-EM 2020 wurde zwar auf 2021 verschoben, dafür können sich Freunde des Ballsports auf Captain Tsubasa: Rise of New Champions freuen. Das Spiel soll im Laufe des Jahres für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Bereits bekannt ist, dass es einen Story-Modus mit Tsubasa Ozora geben wird und ihr einen eigenen Charakter erstellen könnt, mit dem ihr die Fußball-Welt erobert. Das schafft ihr, indem ihr mächtige Spezial-Fähigkeiten erlernt, die man teilweise schon aus dem Anime beziehungsweise Manga kennt.

