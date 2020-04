Valorant – So funktioniert der Ranglisten-Modus

Valorant bleibt das Gaming-Phänomen der letzen Wochen. Auf Twitch genießt der Taktik-Shooter aus dem Hause Riot Games weiterhin die Aufmerksamkeit von hunderttausenden Zuschauern und lässt jedes andere Spiel alt aussehen. So kommt es, dass die Community des neuen Hits, nach allerlei Informationen dürstet. Und heute gibt es mal wieder Neuigkeiten. Riot veröffentlichte jetzt ihre Pläne für den Ranglisten-Modus! Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Riot Games hat ihr Ränge-System für den kompetitiven Ranglisten-Modus von Valorant bekannt gegeben. Zunächst erwartet uns dabei nichts bahnbrechend Neues. Ab dem kommenden 0.49 Update werden die glücklichen Teilnehmer der Closed-Beta dazu in der Lage sein den Ranglisten-Modus auszuprobieren, ein genaues Release-Datum für dieses Update gibt es allerdings noch nicht. Game Director Joe Ziegler, sprach jedoch davon, dass wir schon nächste Woche damit rechnen können. Sobald das Update online ist, müssen sich die Spieler zunächst für den Ranglisten-Modus qualifizieren. Dafür ist es erforderlich 20 Unrated-Matches zu spielen. Habt ihr das gemacht werdet ihr einem der acht Ränge von Valorant zugeordnet. Dabei wird jeder dieser Ränge noch einmal in drei Divisions unterteilt. Wie das im Ganzen aussieht könnt ihr euch im Screenshot unter dieser News anschauen.

Wie auch in anderen Ranglisten-Modi, werdet ihr euch auf der “Ladder” in Abhängigkeit mit eurer Win-Loss-Ratio bewegen. Gewinnt ihr eine Runde, steigt ihr allmählich auf, verliert ihr, sackt ihr ab. Aber natürlich soll nicht nur das reine Ergebnis einer Partie eine Rolle spielen. Riot verspricht, dass auch eure persönliche Performance mit einberechnet wird:

Your personal performance will have a greater impact on the early evaluation of your skill, but will decrease in importance when compared to wins, as we hone in on your skill over time.