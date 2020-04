The Division 2 – Kostenlose Testversion verfügbar

Nachdem Ubisoft zuletzt die digitale Fassung des Klassikers Monopoly für sieben Tage kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, sollen nun auch Shooter-Fans auf ihre Kosten kommen. So kündigte das französcihe Unternehmen an, dass ab sofort The Division 2 in einer kostenfreien Testversion zur Verfügung steht.

The Division 2 kostenfrei spielen

Das kostenlose Angebot steht euch dabei sowohl auf dem PC via Uplay und Epic Games Store als auch auf den Konsolen PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung. Die Testversion ist auf 8 Stunden begrenzt, innerhalb dieser Zeit kann allerdings nur das 8. Level eures Agenten erreicht werden. Wer sich danach für einen Kauf entscheidet, darf wie immer seinen Fortschritt aus der Testversion übernehmen.

Als kleines Goodies obendrauf dürfen sich Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege-Spieler über das Ela The Division 2 Set freuen sofern sie die Vollversion von the Division 2 oder die tesverion gespeilt haben. Diese beinhaltet The Division Agenten-Uniform und Kopfbedeckung, Division Uhr-Anhänger für Ela und den Division-Waffenskin für die Scorpion EVO 3 A.

Quelle: Ubisoft