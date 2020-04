Podcast: Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6, Resident Evil Remakes im Check und gamescom digital | Folge 06

Die Podcaster Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Bis zur Glotze und noch viel weiter…

Das nächste große Projekt von Rockstar Games steht quasi vor der offiziellen Ankündigung. Die Gerüchte rund um GTA 6 reißen einfach nicht ab. Doch was ist wirklich dran an dem Setting und dem Entwicklungsstatus? Außerdem häufen sich die Aussagen zum nächsten Resident Evil Game, welches wohl wieder ein Remake sein wird. Ach und die gamescom 2020 findet rein digital statt. Was dies bedeutet und welche Chance die Koelnmesse für ein großes Feuerwerk bekommt, erfahrt ihr in der neuen Ausgabe.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Podcast über GTA 6 Vice, das Resident Evil 4 Remake und die gamescom digital 2020

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.