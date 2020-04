System Shock 3 – Spiel befindet sich weiter in Entwicklung

Die Entwicklung des Shooters System Shock 3 wirkt auf Außenstehende wie eine gefährliche Achterbahnfahrt. So machen immer wieder Gerüchte über Entlassungen die Runde, während Informationen zum Titel zuletzt nur Mangelware gewesen waren. Dennoch scheint sich das Spiel weiterhin in Entwicklung zu befinden.

An System Shock 3 wird weitergearbeitet

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass ein Großteil des Entwicklerteams hinter System Shock 3, OtherSide Entertainment, entlassen wurde und somit nicht mehr am Spiel beteiligt sei. Die Einstellung des Projektes wurde dabei zwar nicht bestätigt, jedoch von den meisten Fans vermutet. Nun meldete sich Business and Development VP Walter Somol zu Wort und gab zu verstehen, das Spieler sich keine Sorgen machen müssten. So existiere das Studio hinter System Shock 3 weiterhin und man arbeite derzeit fleißig im Home Office an der Fertigstellung. Ob System Shock 3 wie geplant noch für die laufende Konsolengeneration erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

