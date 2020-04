Hearthstone – Balance-Patch 17.0.2 wurde veröffentlicht

Das Balance-Update, welches letzte Woche für Hearthstone angekündigt wurde, ist online gegangen. Gleich mehrere Karten des Standard- und Wild-Formats wurden angepasst. Im Folgenden findet ihr alle Änderungen im Überblick.

Hearthstone Express-Nerfs Teil 2

Unser aktueller Top of the Decks-Beitrag ist gerade einmal wenige Tage alt, da kommt schon der nächste Balance-Patch um die Ecke und verspricht die junge Meta erneut durcheinander zu wirbeln. Viele der wichtigsten Schlüsselkarten einiger Deck-Listen wurden im 17.0.2 Patch überarbeitet und sollen für ein faires Spielgefühl auf der Ladder sorgen. Welche Karten es erwischt hat sehr ihr hier:

Neutral

Dämonen Jäger

Hexenmeister

Paladin

Magier

Inwiefern diese Änderungen das Machtgefüge auf der Ladder von Hearthstone verändern werden, bleibt abzuwarten. Genaueres dazu werdet ihr natürlich in der kommenden Ausgabe von Top of the Decks erfahren.

