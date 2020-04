E3 – Kommen Spieleankündigungen jetzt schon früher? Next-Gen-Präsentationen im Mai?

Wegen des Corona-Virus und den notwendigen Sicherheitsbestimmungen findet die populäre Spielemesse E3 in diesem Jahr bekanntlich nicht statt. Auch eine Online-Version der Messe wurde schlussendlich abgesagt. Dennoch sollen sich laut Analysten Spieler über die kommenden Monate freuen können.

So gab der renommierte Brancheninsider und Analyst Daniel Ahmad unlängst zu verstehen, dass Spieler sich bezüglich Ankündigungen neue Spieletitel nicht mehr nur auf die Juni-Woche freuen müssen. So sollen diese vermehrt durch die E3-Absage losgelöst vom Termin der L.A.-Messe vorgestellt werden. Viele Entwickler sowie Publisher sollen laut Ahmad, die Termine für Ankündigungen deutlich vorziehen. Zudem gab er zu verstehen, dass es auch einige Studios geben wird, die ihre Ankündigung erst weit nach Juni tätigen werden. Über konkrete Beispiele sprach der Analyst erst einmal nicht.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.

Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.

The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020