Super Mario Maker 2 – Neue Updates lassen Spieler eigene Welten bauen

Ein allerletztes großes Update für Super Mario Maker 2 wurde mit einem Trailer angekündigt. In diesem sind nicht nur etliche neue Elemente für den Level-Editor vorhanden, sondern gleich ein ganz neuer Modus. ;it diesem wird es noch spaßiger, sein eigenes Mario-Abenteuer zu erschaffen.

Super-Welten in Super Mario Maker 2 bauen

Bevor wir auf den neuen Modus zu sprechen kommen, listen wir erstmal die neuen Elemente auf, die zu Beginn des Trailers gezeigt werden. Da gibt es zum Beispiel den Pilz aus Super Mario Bros. 2, der Mario in den SMB2-Mario verwandelt. Dieser kann auf jeden Gegner springen und ihn hochheben. Ebenfalls neu mit dabei sind der Frosch-Anzug und die Bumerangblume. Außerdem etliche Boxen für das Super Mario 3D World-Thema. Und dann gibt es da noch Neuerungen wie die Koopalinge, der verfluchte Schlüssel, Ein/Aus-Trampoline und Robo-Koopas. Die größte Neuerung ist jedoch der neue Modus “Welt bauen”, mit der ihr eine ganze Overworld basteln könnt. Dort könnt ihr erschaffene Level platzieren und so ein vollwertiges Mariospiel erschaffen. Das letzte große Software-Update erscheint bereits morgen, am 22. April.

Quelle: Nintendo