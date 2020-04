Animal Crossing New Horizons – Kostenloses Update bringt viele neue Inhalte

Während sich Animal Crossing New Horizons zwar großer Beliebtheit erfreut, gibt es gleichzeitig auch ein wenig Kritik an fehlenden Inhalten des Spiels. Ereignisse, Charaktere und Möglichkeiten aus älteren Teilen gibt es in New Horizons nicht mehr. Nun wurde jedoch etwas bestätigt, was von der Fangemeinde bereits länger erhofft/vermutet wurde: Ein erstes großes Update bringt viele Neuerungen mit sich.

Die Kunstgalerie findet ihren Weg in Animal Crossing New Horizons

Das Updatevideo wird in zwei Kategorien aufgeteilt. Zunächst einmal werden neue Besucher vorgestellt, die bald eure Insel erreichen. Das Faultier Gerd verkauft euch Blumen und andere Pflanzen, darunter auch Hecken und Büsche. Der Fuchs Reiner hingegen legt mit seinem Boot an eurem geheimen Strand an und verkauft euch Kunstschätze. Diese könnt ihr in der neuen Kunstgalerie in eurem Museum ausstellen. Neben diesen Neuerungen sind natürlich auch weiterhin viele Events geplant. Mit dabei sind folgende:

23.4 – 4.5: Tag der Natur

1.5 – 7.5: Mai-Feierei

18.5 – 31.5: Internationaler Museumstag

1.6 – 30.6: Hochzeitssaison

All diese Events bieten neue Minispiele und Aktionen. Verraten wurden bisher jedoch nur Events, die innerhalb der nächsten drei Monate stattfinden. Darüber hinaus sind natürlich noch viele weitere geplant. Dieses erste große Inhaltsupdate wird übermorgen, am 23.4, erscheinen.

Quelle: Nintendo