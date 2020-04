Pokémon GO – Rauchtag-Event mit Typwechsel und Wiesor

Für alle die Zuhause bleiben in diesen verrückten Zeiten hält Niantic mal wieder ein nettes Pokémon GO Rauchtag-Event bereit. Am 19. April 2020 von 11.00 bis 17.00 Ortszeit könnt ihr euch auf ein Item-Event mit stündlich wechselnden Typen freuen.

Das Rauch-Item hält zurzeit ohnehin eine Stunde. Aktiviert ihr es in dieser Zeit lockt es vermehrt das Pokémon Wiesor an. Den besonders Glücklichen begegnet vielleicht sogar ein schillerndes Wiesor. Doch das ist noch nicht alles! Hier habt ihr eine Übersicht was euch an diesem Tag erwartet:

Das bietet euch das Pokémon Go Rauchtag-Event

Rauch lockt während des Events mehr Wiesor an.

Ein Eventexklusives 3x Rauch Bundle ist im Shop für eine Münze erhältlich

Neben Wiesor lockt der Rauch auch Pokémon unterschiedlicher Typen an und mit jeder Stunde werden andere Typen angelockt:

Von 11 bis 12 Uhr: Wasser-Pokémon wie Quapsel, Tentacha und Seemops kommen zu deinem Rauch gesurft. Mit Glück schwimmt sogar ein Perlu vorbei! Von 12 bis 13 Uhr: Feuer-Pokémon wie Fukano, Ponita und Hunduster brennen darauf, sich um deinen Rauch zu scharen. Mit Glück erhellt euch sogar ein Lichtel den Tag! Von 13 bis 14 Uhr: Pflanzen-Pokémon wie Myrapla, Roselia und Liliep werden vom süßen Duft eures Rauchs angezogen. Mit Glück sprießen sogar Kastadur in eurer Nähe! Von 14 bis 15 Uhr: Psycho-Pokémon wie Flegmon, Puppance und Bronzel erscheinen laut unserer Kristallkugel. Mit Glück werfen sogar Mollimorba ein Auge auf euch! Von 15 bis 16 Uhr: Käfer-Pokémon wie Raupy, Ledyba und Pionskora kribbeln und krabbeln um euren Rauch herum. Mit Glück winkt euch eine elektrisierende Begegnung mit Wattzapf! Von 16 bis 17 Uhr: Boden-Pokémon wie Felino, Schmerbe und Hippopotas gehen eurem Rauch auf den Grund. Mit Glück graben sogar Rotomurf ihre Tunnel bis zu euch!



Pokéball Plus Jeder Pokéball Plus enthält das mystische Pokémon Mew.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Quelle: Pokémon GO Live-Blog