Ghost of Tsushima – Wird der Release verschoben?

Wird nach The Last of Us: Part II jetzt auch Ghost of Tsuhima verschoben? Zumindest verdichten sich die Hinweise darauf. Die kanadische PlayStation Seite listet das Samurai Action-Adventure für den 01. August 2020 und nicht mehr, wie ursprünglich geplant, für den 26. Juni 2020. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der 01. August ein Samstag ist. Ob dieses Datum nun ein Fehler ist oder zunächst nur ein Platzhalter, bleibt unklar.

The Last of Us: Part II am 26. Juni 2020?

Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Game verschoben werden könnte, ist ein Produkteintrag auf der US-amerikanischen Amazon Seite. Dort erhielt The Last of Us: Part II den für Ghost of Tsuhima ursprünglich gedachten Release-Termin vom 26. Juni 2020. Da es unwahrscheinlich ist, dass Sony zwei große PS4-Exklusiv-Titel am selben Tag veröffentlicht, scheint die Verschiebung von Ghost of Tsushima realistisch.

Ghost of Tsushima [PlayStation 4] Jin Sakai muss mit den Samuraitraditionen brechen, den Weg des Geisteseinschlagen und einen unkonventionellen Krieg um die Freiheit von Tsushima führen.

In diesem Open-World-Action-Adventure durchstreifst du riesige Landschaften und weites Gelände, um komplexe Charaktere zu treffen, auf alte Sehenswürdigkeiten zu stoßen und die verborgene Schönheit von Tsushima zu entdecken.

Fordere Gegner in packenden Samuraikämpfen mit deinem Katana heraus, meistere den Bogen gegen ferne Bedrohungen und entwickle Tarntaktiken.

Jetzt vorbestellen und Boni sichern:- Digitaler Mini-Soundtrack von Ghost of Tsushima, Dynamisches Design „Ghost of Tsushima – Jin“ und Avatar „Ghost of Tsushima – Jin“

Quelle: Playstation Canada