WWE 2K21 – Laut Gerücht dieses Jahr ohne Ableger

So sicher wie ein jährliches FIFA, Madden oder Call of Duty ist auch der Release eines Wrestling-Spiels. Seit der Übernahme der WWE-Lizenz für Videospiele durch 2K erschienen bereits 6 Spiele vom Publisher. Der letztjährige Teil kam allerdings nicht sonderlich gut weg und erntete viel Kritik. Das lag wohl auch daran, dass es interne Umstrukturierungen gab. Langjähriger Entwickler “Yuke’s” sorgte seit dem Jahr 2000 für Wrestling Games im WWE-Universum. Damit lag ein halb fertiges 2K20 vor einem neuen Entwickler-Team und heraus kam ein Titel, der auf metacritic eine Wertung von 43% erhalten hat. Dieser Bruch könnte laut neuesten Gerüchten nun aber dafür sorgen, dass dieses Jahr gar kein Titel der Serie erscheint.

Angeblich wurde WWE 2K21 gestrichen

Justin Leeper ist Autor von WWE-Spielen. Dieser hat auf Youtube auf ein Video veröffentlicht, indem er die angebliche Streichung des Spiels erläutert. Dies will er von Insidern erfahren haben, mit denen er in Kontakt steht. Dafür spricht, dass neue WWE-Games immer zeitgleich zum Wrestlemania-Event angekündigt wurden. Bislang fehlen aber noch jegliche Informationen zu WWE 2K21. Zudem soll die Krise rund um den Coronavirus die Veröffentlichung in diesem Jahr verhindern. Leeper führt weiter an, dass zwar WWE 2K22 erscheint, allerdings nicht für die Next-Gen, sondern noch für Xbox One und PS4. Dennoch soll es in diesem Jahr ein Wrestling Spiel geben. So soll ein Arcade-Game erscheinen, welches ein etwas anderes Spielgefühl liefern soll. Allerdings gibts es darüber hinaus keine Quellen die das alles belegen. Allerdings machen die genannten Umstände durchaus Sinn. Jedoch müssen wir für eine definitive Aussage auf eine offizielle Stellungnahme seitens 2K warten.

Quelle: Justin Leeper “ViolentLee” via Youtube