Podcast: Früher war alles anders: Die großen Spielehits 2010 in der Analyse TEIL 1 | Folge 05

Heute ging die vierte Folge unseres Podcast “Bis zur Glotze und noch viel weiter…” online. Die Podcast-Veteranen Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Bis zur Glotze und noch viel weiter…

Zehn Jahre früher war die Welt noch in Ordnung, zumindest wenn wir uns die damaligen Videospiele genauer anschauen. Titel wie Bayonetta, Darksiders, Bioshock 2, Red Dead Redemption, Super Mario Galaxy 2, God of War 3 oder Heavy Rain haben die komplette Spielwelt revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Grund genug also auf die alte Zeit zu blicken und über die damaligen Spielehits zu sprechen.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Podcast über Red Dead Redemption, Mass Effect 2 und Super Mario Galaxy 2

