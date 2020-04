Pirates Outlaws – Ahoi zum Roguelike-Kartenspiel

Am 14. April 2020 veröffentlichte Fabled Game Studio ihr Roguelike-Kartenspiel Pirates Outlaws und beendete damit seinen Early Access Status. Bei Google Play und im iOS-App-Store stachen die Piraten bereits letztes Jahr in See und nun gesellt sich auch die Mannschaft auf Steam dazu.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern gibt es noch bis zum 20. April 2020 satte 25% Rabatt. Die bisherigen Nutzerbewertungen sprechen sich zuweilen sehr positiv für das Spiel aus. Demnach ist zurzeit eine gute Gelegenheit günstiger an das Spiel heranzukommen.

Was man in Pirates Outlaws so machen kann

Im Gegensatz zur Mobile-Version des Spiels kommt die Steam-Fassung ganz ohne Mikrotransaktionen aus und bietet sogar ein exklusives Feature in Form einer Arena. Laut Entwicklerteam ist das Spiel sehr leicht zu lernen und typisch roguelike.

Ihr könnt zwischen verschiedenen Helden wählen und mehr als 500 Karten und 150 Relikte sammeln. Auf euren Expeditionen bekämpft ihr andere Piraten und Gesetzlose in zurzeit 6 Kapiteln. Auch kommt diese Version ohne Gold aus, wodurch sich neue Wege auftun Dinge freizuschalten.

Quelle: Fabled Game via Steam