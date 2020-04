The Dark Pictures: Little Hope – Reveal Trailer zur nächsten Horror-Episode veröffentlicht

Supermassive Games und Bandai Namco haben einen weiteren Einblick in das zweite Kapitel der The Dark Pictures-Anthologie gewährt.

Reveal-Trailer zeigt Gruselstadt “Little Hope”

Mit The Dark Pictures: Little Hope steht bereits die nächste Episode von Supermassive Games Horror-Serie in den Startlöchern. Ein frischer Reveal-Trailer gibt es nun sogar einen ersten Vorgeschmack auf das neue Kurzabenteuer. In Little Hope schlüpft der Spieler in die Rolle von vier Studenten, die mit ihrem Lehrer in einer mysteriösen Stadt stranden und von dort entkommen müssen.

“Jedes neue Spiel in der The Dark Pictures Anthology liefert eine neue, cineastische Horrorerfahrung. Diese kann alleine oder in den Mehrspielemodi gespielt werden: “Gemeinsame Story” – teile dein Spielerlebnis online mit einem Freund und “Filmabend”, wo bis zu fünf Personen mit nur einem Controller spielen, der herumgereicht wird.”

The Dark Pictures: Little Hope erscheint im Sommer 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: Supermassive Games