PlayStation 4 – Sony verschenkt zwei Spiele

Im Rahmen der derzeitigen Situation rund um den Corona-Virus sowie die Ausgansgbeschränkungen möchte Sony die Spieler nun vor die Konsole fesseln. Dazu startete der Konzern unlängst die Initiative ‘Play At Home’. Im Rahmen dieser werden vollkommen kostenfrei zwei Speile für die PlayStation 4 angeboten.

Knack 2, UNCHARTED und Journey

So gab Sony unlängst bekannt, dass ab dem 16. April 2020 der bunte Action-Titel Knack 2 sowie das künstlerisch-angehauchte Adventure Journey kostenlos zum Download bereit stehen. Fans in Österreich und der Schweiz dürfen sich allerdings statt Knack 2 über die UNCHARTED: The Nathan Drake Collection freuen. Das Angebot steht noch bis zum 6. Mai 2020 zur Verfügung. Im Rahmen der ‘Play At Home’-Initiative hat Sony ebenfalls bekannt gegeben 10 Millionen US-Dollar an unabhängige Entwickler zu spenden, die dank der derzeitigen Krise in eine finanzielle Schieflache geraten sind.

Quelle: PlayStation Blog