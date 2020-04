Hunting Simulator 2 – Neues Gameplay-Video zum zweiten Teil veröffentlicht

Der Hunting Simulator 2 wird Ende Juni für alle aktuell gängigen Konsolen erscheinen. Publisher NACON hat es sich nicht nehmen lassen und ein neues Video zu dem zweiten Teil veröffentlicht. Im neuen Spiel erforschen die Jäger sechs offene Spielwelten wie die wilden Ebenen Colorados, die texanische Wüste und die majestätischen Wälder Europas.

Hunting Simulator 2 erscheint im Juni 2020

Erfahrene Jäger werden besonders die Vielfalt an Tieren in Hunting Simulator 2 zu schätzen wissen: Von jeder Art gibt es männliche, weibliche, junge und alte Tiere, wodurch eine realistische Spielerfahrung entsteht. Der zweite Teil führt zudem eine Option ein, die von der Fangemeinde oft gewünscht wurde: einen Jagdhund, der die Spieler auf ihren Jagden begleitet. Die scharfen Sinne des Hundes helfen den Spielern dabei, ihre Beute zu finden und sie aufzuscheuchen. Seite an Seite mit ihrem treuen Begleiter können die Spieler alle Inhalte des neuen Titels freischalten und ausgiebig erkunden. Weitere Informationen werden in Kürze enthüllt.

Hunting Simulator 2 ist ab dem 26. Juni 2020 für PS4, Xbox One und PC, sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch im Handel erhältlich.

Hunting Simulator 2 Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: NACON via Pressemeldung