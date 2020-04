Shadow Bug – Der Käfer Jump’n’Run bekommt eine physische Veröffentlichung

Der Action-Plattformer Shadow Bug von Muro Studios bekommt jetzt eine Boxversion exklusiv für die Nintendo Switch. Am 29. April 2020 soll die physische Version auf 3.500 Stück limitiert erscheinen. Zudem wird es eine auf 1.000 Stück limitierte Collector’s Edition geben. Diese soll ein gebundenes Artbook, eine CD mit dem Spielesoundtrack und mehr enthalten. Außerdem befindet sich sowohl in der Standard Version als auch in der Collector’s Edition eine Sammlermünze mit Herstellungsnummer.

Gyroskopsteuerung

Shadow Bug erschien ursprünglich am 22. Juli 2017 für den PC. Das Spiel setzt auf die selten verwendete Gyroskopsteuerung im TV-Modus und im Handheld-Modus auf die Touchscreen-Steuerung. In dem Game schlüpft ihr in die Rolle von Shadow Bug und versucht den Wald vor einer bedrohlichen Fabrik zu retten. In den 36 handgezeichneten Leveln erwarten euch zahlreiche Rätsel und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Quelle: First Press Games