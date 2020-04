Crysis 4 – Steht uns bald eine Ankündigung bevor?

Um die Crysis-Reihe ist es still geworden. Die Shooter-Serie, die vor allem mit imposanter Technik auf sich aufmerksam machte, schenkte uns zuletzt vor 7 Jahren einen Ableger. Aber auch in den vergangenen Jahren kamen diesbezüglich keinerlei Gerüchte oder Infos ans Tageslicht. Und doch sorgt ein kurzer Tweet des offiziellen Crysis-Account nun für Aufruhr. Und Microsoft und Corsair gießen dazu noch Öl ins Feuer.

Remaster oder doch Crysis 4?

Und zwar gab es eine neue Aktivität auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Crysis. Das ist etwas besonderes, denn der letzte Beitrag stammt von 2016. Mit den Worten “Receiving Data” macht man Hoffnung auf einen neuen Ableger. Doch nicht nur diese kurzen Worte verleihen dem ganzen dem hoffnungsvollen Charakter. Der Tweet wurde nämlich vom offiziellen Xbox Account kommentiert, mit den Worten “Das ist keine Übung”. Auch Corsair, die PC-Hardware produzieren, gaben Ihren Senf dazu. Sogar Mixer, die Streaming-Plattform von Microsoft, befeuerte die Aussichten auf einen neuen Teil. Diese antworteten “Us, returning into our Nanosuits”. Es ist also unwahrscheinlich, dass sich gar nichts hinter diesem Tweet verbirgt. Dazu ist die letzte Aktivität zu lang her und die Resonanz darauf zu groß. Ob es sich aber tatsächlich um Crysis 4 handelt ist fraglich. Electronic Arts, denen die Marke gehört, könnte auch einen Reboot oder ein Remaster anpeilen, bevor man einen gänzlich neuen Serienableger auf den Markt bringt. Wir dürfen gespannt sein, was dazu in Zukunft auf uns warten könnte.

This is not a drill! pic.twitter.com/Gtq01HCVJS — Xbox (@Xbox) April 13, 2020

