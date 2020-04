Top 7 – Die besten Brettspiele als Videospiel-Adaption

Ein klassischer Brettspielabend mit Freunden kann heutzutage auch mit digitalen Mitteln unterstützt durchgeführt werden. Obwohl die großen Hersteller Hasbro und Ravensburger sogar teilweise daran arbeiten, neuere Versionen mit Sprachsteuerung oder elektronischen Rechnern auf den Markt zu werfen, gibt es diverse Brettspiele auch als digitale Videospieladaption. Vor allem in Zeiten von Home Office und #WirBleibenZuhause haben wir uns sieben Spiele einmal genauer angeschaut.

Monopoly

Das beliebte Brettspiel bekam bereits vor vielen Jahren eine erste Videospielumsetzung für die Konsolen Xbox 360 und PlayStation 3. Einige Jahre später folgte auch die aktuelle Konsolengeneration, sowie Umsetzungen fürs Smartphone. Dabei wird das klassische Monopoly auf eine neue Art in eine lebhaft animierte 3D-Welt verwandelt. Durch die automatischen Spielregeln verschwindet das Wort Mogeln aus dem Wortschatz jeder Spielrunde. Mit bis zu sechs Spielern an einer Konsole oder im Onlinemodus können die Partien gespielt werden. Aber auch anpassbare Regeln und ein Schnellmodus stehen bereit, um individuell auf die Wünsche von Freunden und Mitspielern einzugehen. Mit My Monopoly können sogar eigene Spielbretter entworfen und gespielt werden. Ähnlich wie im realen Leben stehen innerhalb der Versionen zusätzlich alternative Versionen und Bretter zum Kauf als DLC zur Verfügung. Unseren Test zu Monopoly für die Nintendo Switch findest Du hier.

Cluedo

Welcher Charakter tötete mit welcher Waffe in welchem Zimmer die Person? Diese Frage gilt es bei Cluedo mit Hilfe von Verdachten zu klären und eine Anklage zu erheben. Die Marmalade Game Studio’s haben das Spiel für den PC, Smartphones und die Nintendo Switch entwickelt, welches sich vor allem auf der Nintendo-Konsole mit Freunden spielen lässt. Mithilfe der eigenen Smartphones können sich bis zu acht Spieler übers Internet mit der Konsole verbinden und gegeneinander spielen. Dabei bietet die App einen übersichtlichen Notizblock, auf welchem diverse Hinweise und Informationen über die Spielrunde notiert werden. Das beste daran ist, dass man nur eine Version des Spieles und dadurch auch nur eine Nintendo Switch benötigt. Der Rest kann die kostenfreie App aus dem Store herunterladen und direkt mitspielen. In der Standardausführung sind bereits unterschiedliche Spielbretter und Charaktere im Kauf enthalten, wahlweise können per DLC aber auch weitere erworben werden.

Carcassonne

Eines der beliebtesten deutschen Brettspiele ist Carcassonne. In dem Spiel geht es darum, mit quadratischen Kärtchen das Spielfeld nach und nach als Landkarte aufzubauen und mit dem Platzieren von Männchen Punkte zu machen. Auf einer Karte sind Wiesen, Straßen, Klöster, Gärten, Flüsse und Städte abgebildet, Variationen und Mischungen gibt es viele unterschiedliche. Man kann eine Karte nur so anlegen, wie sie passt, sprich Straße an Straße, Stadtteil an Stadtteil usw. Wenn eine Straße oder eine Stadt abgeschlossen ist, erhält der Spieler, der dort Männchen platziert hat, Punkte in Höhe der Länge der Straße oder der Größe der Stadt. Eine Runde geht so lange, bis alle Karten aufgebraucht sind. Carcassonne ist nicht nur einfach zu erlernen, sondern auch simpel zu spielen. An einer Nintendo Switch-Konsole können dank der Joy-Cons vier Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten. Unseren Test zu Carcassonne für die Nintendo Switch findet Du hier.

Trivial Pursuit Live!

Eine TV-Show zu Trivial Pursuit für das eigene Wohnzimmer? Das ist in Trivial Pursuit Live! für die Konsolen jederzeit möglich. Sei es auf der heimischen PlayStation, Xbox oder unterwegs mit der Nintendo Switch. Dank der originalen Frageformate und Rundentypen kann man mit bis zu vier Spielern gegeneinander oder gegen Computerexperten antreten. Witzige Charaktere und die unterschiedlichsten Kategorien bringen nicht nur die nötige Abwechslung für ein Ratespiel, sondern auch den Reiz mit Freunden das klassische Brettspiel auf digitale Art und Weise zu erleben. Neben unterschiedlichen Multiple-Choice-Fragen stehen auch Kategorie-Formate, in denen nur die Hälfte der Antworten richtig sind, und Zwei-Antworten-Formate, bei denen nur jeweils eine der zwei Antworten die richtige darstellt, zur Verfügung. Unserer Meinung nach darf Trivial Pursuit auf keinem klassischen Spieleabend fehlen und somit auch nicht in der digitalen Spielesammlung.

Mario Party

In der Tat, Mario Party ist keine Brettspieladaption eines Herstellers, sondern Nintendos virtuelle Art, ein Brettspiel darzustellen. Als im Oktober 2018 der neuste Ableger für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, bekam der Hybrid nicht nur ein weiteres Partyspiel, sondern endlich auch nach längerer Durststrecke mal wieder einen richtig guten Teil der Mario Party-Reihe spendiert. Eine Mischung aus neuen Modi, 80 Minispielen und dem klassischen Brettspielflair sorgt für aufregende Spieleabende mit Freunden. Wer möchte, kann im neusten Teil auch online weltweit mit anderen Spielern ein paar Runden zocken. Dank der Switch kann das Spiel immer und überall gespielt werden, ohne dass mehrere Konsolen benötigt werden. Wenn Du jetzt noch Mario Kart 8 Deluxe am Start hast, werden dich deine Freunde lieben.

Risiko

Das klassische Spiel um die Weltherrschaft, Risiko, ist auch auf den Konsolen digital oder in physischer Form des Hasbro Family Fun Pack erhältlich. Als Grundlage wurden die Standardregeln aus dem Jahr 2010 genommen und digitalisiert. Dadurch wird der Krieg aus dem Kommandozentrum aus in 3D dargestellt und das Spielfeld interaktiv genutzt. Wer möchte, kann sogar im Online-Ligaspiel die Weltherrschaft im wahrsten Sinne des Wortes ergreifen. Dank der künstlichen Intelligenz Iris werden auch Neulinge schnell ins Spiel finden und erste Strategien dank verschiedener Tutorials aufbauen. Vor allem in der jetzigen Zeit kannst Du die Möglichkeiten nutzen und trotzdem mit Deinen Freunden eine Runde Risiko spielen.

Spiel des Lebens

Ebenfalls eines der bekanntesten Brettspiele überhaupt ist das Spiel des Lebens. Selbstverständlich gibt es auch zu diesem Gesellschaftsspiel eine digitale Adaption. Leider hat es bisher zwar nur für die Smartphones gereicht, die Umsetzung selbst ist aber dennoch ziemlich gut gelungen. Wer schafft es schnell Geld zu scheffeln, eine Familie aufzubauen und sich zum Star hochzudrehen? All dies geschieht auf einem interaktiven 3D-Spielfeld, inklusive Minispiele, welche man an einem Gerät mit bis zu drei weiteren Menschen spielen kann. Aber auch ein Online-Mehrspieler-Modus ist mit an Bord. So kannst Du online gegen andere Spieler das Rad drehen und schnell in Richtung des letzten Feldes deines Lebensweges zu düsen. Eine Version für die Konsolen bzw. für die Nintendo Switch gibt es leider noch nicht.

Sicher gibt es noch diverse andere Gesellschaftsspiele, die es in Form einer digitalen Version auf die Konsolen oder den PC geschafft haben. Kennst Du noch eines, welches wir vergessen haben? Dann schreib es uns in die Kommentare unter diesem Beitrag.