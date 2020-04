Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 16.2020

Die Woche nach Ostern hat leider nicht die großen Kracherspiele parat, in unserer Releasevorschau möchten wir euer Augenmerk deshalb gerne auf ein paar Indieperlen lenken, die rauskommen. Es sind durchaus interessant wirkende Titel dabei.

Die Releasevorschau mit Strategie und Rätselspaß

Der Fokus liegt in dieser Woche auf Spielen, die hauptsächlich euer Denkvermögen fördern. In Industries of Titan ist zum Beispiel eure Aufbau-Strategie-Expertise gefragt, während euch mit Billion Road ein Monopoly-artiges Brettspiel erwartet. Piczel Cross Adventure und A Fold Apart bieten hingegen Rätselspaß für eure Hirnzellen. Wer es etwas gruseliger mag, der schlägt bei Someday you’ll return zu. All diese Releaseempfehlungen gibt es natürlich wie immer auch in Videoform.