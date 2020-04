Valorant – Riot erhöht die Server-Kapazitäten und verschenkt weitere Beta Keys

Riot Games stellen weiterhin unter Beweis, dass sie ein Händchen dafür haben neue IPs gut zu vermarkten. Valorant scheint aktuell in aller Munde zu sein und der Andrang auf die Closed Beta des Taktik-Shooters ist enorm. Riot reagiert jetzt auf diesen Ansturm und erhöht die Server-Kapazitäten. Darüber hinaus soll es wieder Keys für den Zugang rund um die Uhr per Twitch Drops geben.

Rund 1,7 Millionen Zuschauer auf Twitch und eine Closed Beta, die aus allen Nähten platzt. Riot Games scheint bei der Vermarktung von ihrem kommenden Taktik-Shooter Valorant alles richtig gemacht zu haben. Dank der geschickten Art und Weise die Keys einzig durch Twitch-Drops zugänglich zu machen, treiben sich die Zuschauerzahlen auf der Streaming-Plattform immer weiter in die Höhe. Und das Verlangen der Community selbst in das Spielgeschehen einzutauchen wächst von Tag zu Tag. Grund genug für das Entwicklerteam von League of Legends, die Server-Kapazitäten um 25 Prozent zu erhöhen. Die Beta Keys die ihr für den Zugang benötigt werden wieder rund um die Uhr via Twitch Drops verteilt. Aber seit gewarnt, das könnte euch im schlimmsten Fall viele Stunden oder gar Tage kosten. Viele Fans berichten vom tagelangen Warten vor dem Rechner. Riot gab diesbezüglich in einem Tweet Entwarnung und wies darauf hin, dass ihr die Keys natürlich auch erhaltet wenn ihr einmal offline gehen solltet.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass ihr euch vor dubiosen Angeboten auf eBay und Co. in Acht nehmen solltet. Die Anbieter diverser Keys verlangen nicht nur unverschämt viel Geld, nein, meistens erweisen sich die Angebote auch als Betrug. Also Finger weg von so etwas und lieber den PC nebenbei Twitch schauen lassen und die Sonne genießen. Die Closed Beta Phase von Valorant soll zunächst auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Der Release des Taktik-Shooters ist für den kommenden Sommer geplant.

One week in. A couple notes as we get into the weekend.

1. Drops are running 24/7. If you've watched a lot… take a break! CB access comes even when you're offline.

2. We hear you on demand. We've already increased CB server capacity +25% and are tracking down more internet.

— VALORANT (@PlayVALORANT) April 11, 2020