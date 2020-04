Gears Tactics – Goldstatus erreicht

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen nicht nur Verbraucher diverse Ausgangsbeschränkungen hinnehmen auch Entwickler haben derzeit mit der neuen Situation zu kämpfen. So musste zuletzt bereits der für Mai anberaumte PS4-Blockbuster The Last of Us verschoben werden. Dieses Schicksal soll dem kommenden Strategie-Titel Gears Tactics aber nicht widerfahren.

Gears Tactics erscheint pünktlich

So gab Entwickler The Coalition unlängst zu verstehen, dass Gears Tactics nun den Goldstatus erreicht habe und dem Release am 28. April nichts im Wege stehen werde. So dürfen PC-Spieler wie gegen Ende des Monats auf den rundenbasierten Taktik-Titel zurückgreifen. Fans im Besitzer einer Xbox One müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Der Release für die Konsolenfassung ist für Ende des laufenden Jahres anberaumt.

Quelle: Xbox via YouTube