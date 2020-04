Borderlands 3 – Gearbox unterstützt Wissenschaft mit Minispiel

Mit einem kleinen interaktiven Minispiel in Borderlands 3 könnt ihr nun aktiv die Wissenschaft unterstützen.

Support durch Puzzeln

Gemeinsam mit der McGill University, Massively Multiplayer Online Science (MMOS) und The Microsetta Initiative an der UC San Diego’s School of Medicine hat Entwickler Gearbox an einer neuen Spielerei für Borderlands 3 gewerkelt. Spieler haben ab sofort Zugang zu einem neuen Minispiel, in dem ihr humane Darm-Mikrobiom zuordnen müsst und so reale medizinische Studien unterstützen könnt.

Dazu heißt es:

“Das Projekt setzt auf die massive Breite der Videospiel-Community und nutzt die gesammelten Fähigkeiten der Spieler, um sie für die Zuordnung des humanen Darm-Bioms einzusetzen und so der medizinischen Forschung hunderte und tausende von Stunden zu ersparen, die notwendig wären, um einem Computer beizubringen, das Gleiche zu tun”. “Die Zuordnung dieser Mikroben hilft Wissenschaftlern, sie besser zu verstehen, und bildet eine wichtige Grundlage für zukünftige Mikrobiom-Studien, die zu treffenderer Diagnostik und individuell abgestimmten Behandlungen führen können. Aber angesichts der immensen Anzahl der Mikroben haben Computer Probleme, sie zuzuordnen, was die genaue Bestimmung des Darm-Mikrobioms nahezu unmöglich macht.”

Helft ihr also bei der Lösung der Puzzle winken euch sogar diverse Ingame-Belohnungen. Als besonderes Schmankerl dieser Aktion ist Dr. Mayim Bialik aus The Big Bang Theory als Synchronsprecherin mit an Bord.

Quelle: Gearbox