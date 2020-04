Journey to the Savage Planet – Erste Erweiterung Hot Garbage angekündigt

Mit Hot Garbage steht bereits die erste große Inhaltserweiterung für das Erkundungsspiel Journey to the Savage Planet in dem Startlöchern.

Neuer Planet und Storyline

Der DLC soll demnach bereits am 15. April für Xbox One und PC erscheinen, einen finalen Releasetermin für die PS4-Umsetzung gibt es bislang noch nicht. Die Erweiterung schlägt pro Plattform mit 7,99 Euro zu Buche und verfrachtet euch auf den neuen Planeten DL-C1. Dort untersucht ihr seltsame Schadstoffausstöße im neuen Strandressort von Kindred Aerospace.

“Wenn die Spieler den Kindred-Scanner einsetzen, um ihre Entdeckungen zu melden, schalten sie neue Verbesserungen für ihre Ausrüstung und Fähigkeiten frei, darunter Bleistiefel für Erkundungen unter Wasser, einen Kindred-Schutzanzug für die Durchquerung toxischer Bereiche, die Fähigkeit mit unbegrenzter Ausdauer zu sprinten, und die Fähigkeit zu fliegen”.

