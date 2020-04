Cyberpunk 2077 – September-Release erneut bestätigt

Mit Cyberpunk 2077steht einer der meist erwarteten Blockbuster 2020 in den Startlöcher. Nach der Verschiebung des Releasetermins vor einigen Wochen, befürchten Fans nun weiterhin, dass die anberaumte Veröffentlichung im kommenden September nicht eingehalten werden kann. So musste zuletzt bereits The Last of Us aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie verschoben werden. Entwickler CD Projekt RED gab nun noch einmal Entwarnung.

Cyberpunk 2077 soll im September erscheinen

Anlässlich der Präsentation der Geschäftsergebnisse des polnischen Unternehmens kam CEO Adam Kicinski noch einmal auf die derzeitige Lage rund um den Open-World-Blockbuster zu sprechen. Demnach sei man bezüglich des September-Releases weiterhin zuversichtlich. Die neue Home-Office-Devise soll somit kein störender Faktor innerhalb der Arbeiten sein. Die letzten drei Wochen haben bereits gezeigt, dass man weiterhin gut voranschreitet und den Release am 17. September einhalten könnte.

Quelle: Play3