Gears 5 – Zur Zeit über Steam und Windows Store kostenlos spielbar

Dieser Tage sind viele Leute zu Hause und dementsprechend will man sich auch beschäftigen. Gamer suchen also nach guten Futter, sprich guten Spielen. Microsoft hat nun angekündigt, dass ihr für einige Tage Gears 5 spielen könnt. PC Spieler können sich also direkt das Spiel herunterladen und loslegen.

Gears 5 ist bis Sonntag noch kostenlos spielbar

Normalerweise gibt es ohnehin die Xbox Free Play Days. Für diese benötigt man aber eine Gold-Mitgleidschaft, um hin und wieder einige Spiele kurzzeitig kostenlos spielen zu können. Steam-Nutzer brauchen in diesem Fall natürlich kein Abo. Das Angebot gilt dabei bis zum 12. April, also dem kommenden Oster-Sonntag. Wer sich noch unsicher ist, oder mit dem Gedanken spielt sich das Spiel im Anschluss zu kaufen, der kann einen Blick auf unseren Test werfen. Zudem kam Anfang des Monats mit Operation 3 Gridiron ein neuer Multiplayermodus hinzu. Ihr könnt zudem noch ein besonderes Extra abstauben. Wer Gears 5 bis zum 20. April spielt, erhält zusätzlich die Batista-Bomb als Execution. Wrestling Fans kennen diese vom Wrestler Dave Bautista, der derweil auch in einigen Filmen zu sehen war. Darunter auch in Guardians of the Galaxy.

Gears 5 - Standard Edition - [Xbox One] Entdecken Sie die größte Gears Welt aller Zeiten und erleben Sie Sera in seiner ganzen Pracht

Überqueren Sie Gletscher, segeln Sie durch Wüsten und stürzen Sie sich in versunkene Ruinen in der größten und vielfältigsten Gears Welt, die je geschaffen wurde

Kämpfen Sie niemals allein

Spielen Sie allein oder mit Freunden, entweder im lokalen Splitscreen oder online. Kämpfen Sie außerdem per Cross Play gemeinsam mit Mitstreitern auf Xbox One und Windows 10

Spielen Sie jeden Modus in atemberaubender 4K Ultra HD Auflösung mit HDR bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde

Quelle: PCGamer