Resident Evil Village – Gerüchte um achten Teil

Der Release des Resident Evil 3 Remake ist noch frisch, da folgen schon erste Gerüchte um einen potenziellen achten Teil. Dieser soll wieder neue Wege beschreiten.

Resident Evil Village soll anders werden

Wie bereits der siebte Teil soll auch der neue Teil der Resi Reihe sich vom Rest abheben. Ähnlich wie zuvor soll die Zahl 8 diesmal auch wieder nicht direkt im Titel erscheinen sondern als Highlight im Wort “VILLage” auftauchen.

Es soll einen neuen Feindtyp geben, der ähnlich wie Marguerite funktioniert. Die Witch macht mit charakteristischem Geschrei auf sich aufmerksam und kontrolliert offenbar Insekten.

Chris Redfield soll aufgrund der eher negativen Reaktionen auf seinen Look am Ende von Resi 7, ein Redesign erhalten haben. Er soll zudem eine große Rolle in der Fortsetzung übernehmen, wobei er aber nicht unbedingt der Good Guy zu sein scheint.

Chris wird offenbar in vielen Flashback Sequenzen vertreten sein, ebenso wie Ethan, Mia und möglicherweise deren Baby. Das ganze soll wieder in einem Setting in Europa stattfinden und laut der Gerüchte auch wieder die First Person Perspektive nutzen.

Der Release ist bisher wohl für das erste Quartal 2021 geplant, ob es Aufgrund der aktuellen Lage aber dabei bleiben wird, ist fraglich.

Quelle: biohazardcast.com