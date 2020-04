No Man’s Sky – Baut euch euren eigenen Mech

Es sieht ganz danach aus als würde No Man’s Sky bald von Mech-Piloten bevölkert werden. In einem kurzen Trailer zum neuesten Update des Titels, scheint das Thema “Mechs” eine zentrale Rolle zu spielen. Wann wir allerdings mit diesem Update zu rechnen haben, ist bislang noch unklar. Weitere Informationen findet ihr im Folgenden.

Mechs in No Man’s Sky

Wie schon so oft in der letzten Zeit, scheint ein Trailer zu etwas Neuem zu früh veröffentlicht worden zu sein. Über den YouTube Kanal von Xbox ging heute für kurze Zeit ein Trailer von No Man’s Sky online, der das neue große Update vorstellt, nur um kurz darauf wieder gelöscht zu werden. Aber keine Sorge, das Bildmaterial war zu diesem Zeitpunkt lange in die Weiten des Internets verschwunden, sodass ihr euch den Trailer unter dieser News selbst einmal ansehen könnt. Im Gameplay-Video wird das neue Feature des kommenden Updates vorgestellt: Mechs. Mechs in allen möglichen Größen und Farben, Mechs mit Jetpacks, Mechs zum Erforschen, Mechs für den Bergbau – ganz viele Mechs. Ob es auch mechanische Kampfmaschinen geben wird bleibt jedoch unklar.

Genauso unklar wie das Release Datum für das Exo Mech-Update. Es ist allerdings davon auszugehen, dass wir eventuell auf der Inside Xbox heute Abend mehr darüber erfahren werden.

Quelle: Xbox (via Youtube – Video)