PlayStation Now – Kommen diese Spiele im April?

In regelmäßigen Abständen meldet sich Sony zu Wort und befüllt das bestehende Portfolio der Streaming-Dienstes PlayStation Now mit neuem Spielefutter. Nun tauchte ein weiterer Leak der auf die möglicherweise kommenden Titel hinweist.

Marvel’s Spider Man und Just Cause 4 in PlayStation Now

Unlängst wurde eine Werbeanzeige online abgebildet, die drei weitere Titel für den Abo-Servcie ankündigte. Laut dieser Online-Anzeige werden in Kürze die Fußballsimulation PES 2019, das brachiale Action-Adventure Just Cause 4 in seiner GOTY sowie Insomniac Games’ Marvel’s Spider Man zur Verfügung stehen. Offiziell bestätigt hat Sony diese Neuzugänge allerdings noch nicht.

Derzeit bietet PlayStation Now über 650 Spiele an, die über die PlayStation 4 sowie den PC gestreamt werden können. Für die Nutzung des Services innerhalb Monats werden Spiele derzeit mit 9,99 Euro zur Kasse gebeten, während drei Monate 24,99 Euro kosten.

Quelle: PlayFront