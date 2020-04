Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster – Leaker bestätigt Multiplayer

Vor einigen Tagen überraschte uns Activision mit einem plötzlichen Release. Es erschien Call of Duty: Modern Warfare Remaster, allerdings wurde nur die Kampagne neu aufgelegt. Viele Fans beklagten sich dazu in Foren, über Twitter, aber auch in den Youtube-Kommentaren. Denn diese hätten auch gerne den Multiplayer dazu gehabt. Activision stellte jedoch klar, dass man den ganz bewusst weggelassen hätte. Man wolle die Spielerschaft schließlich nicht spalten.

Angeblich arbeitet Activision noch am Multiplayer zum Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster

Doch trotz dieser Bekundung vom Publisher soll es wohl doch einen Multiplayer geben. Auch wenn das klingt, als sei das an den Haaren herbeigezogen, könnte da etwas dran sein. Denn die Behauptung stammt nicht von irgendwem. Die These stellte nämlich der Youtuber “TheGamingRevolution” auf. Dieser ist bekannt für seine Leaks im Universum von Call of Duty. Unter anderem leakte er den Warzone-Modus. Außerdem war er derjenige, der den offiziellen Trailer zu Modern Warfare 2 Remaster noch vor allen anderen veröffentlichte. Von ihm kam die Info, dass das Spiel überhaupt existiert und wann es erscheint. Aufgrund weiterer Leaks in der Vergangenheit kann das Thema durchaus heiß sein. Dazu veröffentlichte er einen zusätzlichen Post vom Sommer letzten Jahres. Damals beteuerte Activision von offizieller Seite noch, dass man keinen Fokus auf Battle Royal lege. Heute wissen wir, damals muss schon daran gearbeitet worden sein. “TheGamingRevolution” sagt sogar, dass der Release des Multiplayer nicht hypothetisch ist, er komme definitiv. Der Release sei nur eine Frage der Zeit. Doch natürlich muss man diese Infos mit Vorsicht behandeln und können noch längst nicht als “wahr” definiert werden.

Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer Is COMING… it's just a matter of when? (COD MW2 Remastered Multiplayer) – https://t.co/jMtIZybwzq pic.twitter.com/RAdEER1df0 — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) April 3, 2020

Quelle: TheGamingRevolution via Twitter