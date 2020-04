Witchbrook – Ein Mix aus Stardew Valley und Harry Potter?

Vor kurzem gaben Chucklefish, die Schöpfer von Wargroove und Starbound, bekannt, ihr aktuelles Projekt in “Witchbrook” umzubenennen. Um das ursprünglich als “Spellbound” bekannt gewordenene Projekt war es lange still, doch jetzt scheint es endlich wieder ein Lebenszeichen zu geben.

Denn diese Woche aktualisierte das Team die zugehörige Homepage und gab uns damit neue Einblicke. Ein geplantes Veröffentlichungsdatum, sowie die angedachten Plattformen, bleiben sie uns jedoch weiterhin schuldig. Ziemlich sicher scheint jedoch auf jeden Fall ein Release für den PC.

Eine Welt voll Zauber und Magie im Stardew Valley Look erwartet euch in Witchbrook

Schaut man sich die neuen Screenshots zum Spiel an, werden schnell Ähnlichkeiten zum beliebten Stardes Valley deutlich. Das Projekt spiel wohl in einer magischen Schule, in der ihr euren Platz als Zauberer oder Hexe einnehmt und euren Alltag voller spannender Abenteuer erlebt. Dabei wählt ihr selbst was ihr lernen wollt, wie ihr eure Beziehungen aufbaut und wie ihr euren Weg geht. Auch wird es viele Nebenbeschäftigungen geben, wie z.B. Fischen, Kochen und Gärtnern.

Somit dürften Fans von Stardew Valley und einem Harry Potter Setting voll auf ihre Kosten kommen. Wenn der Hogwarts Brief schon nicht kommt, dann vielleicht der Brief einer anderen Schule für Hexerei und Zauberei?

Quelle: Witchbrook Homepage