Saints Row: The Third – Hinweise auf ein mögliches Remaster für PC, PS4 und Xbox One

Es sieht ganz danach aus als würde demnächst eine Remaster-Version von Saints Row: The Third erscheinen. Zumindest wenn man den Aussagen der ESRB glaubt, die die Informationen durchsickern ließen. Einfach nur Gerüchteküche oder handfeste Fakten? Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Saints Row: The Third kehrt zurück

Glaubt man dem Online-Portal The Entertainment Software Rating Board (ESRB) so steht uns schon bald ein Remasterd von Saints Row: The Third bevor. Seit gestern wird der Titel dort für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One gelistet, herausgegeben von Koch Media. Seitens der Entwickler von THQ Nordic gab es diesbezüglich noch keinerlei Ankündigung bezüglich eines solchen Projekts, also sieht es wohl ganz danach aus, als hätte die ESRB etwas verfrüht gehandelt. Überraschen können uns die Entwickler also wohl nicht mehr.

The Third erschient ursprünglich im Jahre 2011 für die Last-Gen Konsolen und den PC. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch folgte im vergangenen Jahr. Im März diesen Jahres wurde Saints Row 4: Re-elected ebenfalls nachträglich auf der Switch herausgegeben. Jetzt wo das Remaster vom dritten Teil der Reihe kein Geheimnis mehr ist, rechnen wir damit, dass THQ Nordic seinen Titel demnächst offiziell ankündigen wird. Sobald wir diesbezüglich schlauer sind, lassen wir es euch wissen.

Saints Row: The Third - The Full Package (Switch) Saints Row: The Third - The Full Package beinhaltet alle drei Missionspacks und mehr als 30 DLC Gegenstände

Die volle Ladung - Beinhaltet das Spiel "Saints Row: The Third" sowie alle drei Missionspacks und mehr als 30 DLC Gegenstände

Der Wahnsinn zum Mitnehmen - Spielen Sie alleine oder online mit einem Kumpel und zum ersten Mal auch Seite an Seite mit Ihren Freunden

Krasses Waffenarsenal - Es ist eine Sache, Ihre Gegner zu besiegen, aber eine ganz andere, sie zu demütigen

